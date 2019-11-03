«Ницца» в большинстве обыграла «Реймс»

В матче 12-го тура чемпионата Франции «Ницца» обыграла «Реймс» со счетом 2:0. Большую часть матча «Реймс» провел в меньшинстве после удаления Мусса Думбья.

Чемпионат Франции. Лига 1

12-й тур

«Ницца» — «Реймс» — 2:0 (2:0)

Голы: Сиприен, 32 (1:0). Эрелль, 41 (2:0).

«Ницца»: Бенитес, Данте, Сарр, Эрелль (Бюрнер, 65), Коли, Аталь, Данилу, Сиприен, Ле Мелу, Клод Морис (Тюрам-Юльен, 83), Ганаго (Дольберг, 74).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Камара, Абдельхамид, Дисаси, Ромао (Мунетси, 60), Шавалерен, Кафаро (Кутеса, 75), Думбья, Уден (Нкада, 70), Диа.

Предупреждения: Аталь, 16. Думбья, 26. Ромао, 33.

Удаление: Думбья, 26.

Судья: Стина (Франция).

3 ноября. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».