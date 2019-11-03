«Ницца» в большинстве обыграла «Реймс»
21:01
В матче 12-го тура чемпионата Франции «Ницца» обыграла «Реймс» со счетом 2:0. Большую часть матча «Реймс» провел в меньшинстве после удаления Мусса Думбья.
Чемпионат Франции. Лига 1
12-й тур
«Ницца» — «Реймс» — 2:0 (2:0)
Голы: Сиприен, 32 (1:0). Эрелль, 41 (2:0).
«Ницца»: Бенитес, Данте, Сарр, Эрелль (Бюрнер, 65), Коли, Аталь, Данилу, Сиприен, Ле Мелу, Клод Морис (Тюрам-Юльен, 83), Ганаго (Дольберг, 74).
«Реймс»: Райкович, Фокет, Камара, Абдельхамид, Дисаси, Ромао (Мунетси, 60), Шавалерен, Кафаро (Кутеса, 75), Думбья, Уден (Нкада, 70), Диа.
Предупреждения: Аталь, 16. Думбья, 26. Ромао, 33.
Удаление: Думбья, 26.
Судья: Стина (Франция).
3 ноября. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».
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