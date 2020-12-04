«Ницца» уволила Виейра

Патрик Виейра уволен с поста главного тренера «Ниццы», сообщает пресс-служба французского клуба.

В заявлении на официальном сайте сообщается, что решение об увольнении 44-летнего специалиста было принято после встречи руководства с тренером, связанной с поражением от «Байера» (2:3) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы. Обязанности Виейра будет выполнять Адриен Урсеа.

Виейра возглавлял «Ниццу» с 2018 года. Под его руководством команда провела 89 матчей. После 12 туров чемпионата Франции-2020/21 «Ницца» занимает 11-е место в турнирной таблице с 17 очками.