«Тулуза» в концовке вырвала победу над «Ниццей» в первом туре лиги 1

«Ницца» дома уступила «Тулузе» в матче 1-го тура французской лиги 1 — 0:1. Единственный гол на 89-й минуте забил защитник Джибриль Сидибе. В следующем туре «Ницца» 23 августа на своем поле примет «Осер», а «Тулуза» 24 августа дома сыграет с «Брестом». Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур.

16 августа, 22:05. Allianz Riviera (Ницца)