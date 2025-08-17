Футбол
17 августа, 00:02

«Тулуза» в концовке вырвала победу над «Ниццей» в первом туре лиги 1

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Ницца» дома уступила «Тулузе» в матче 1-го тура французской лиги 1 — 0:1.

Единственный гол на 89-й минуте забил защитник Джибриль Сидибе.

В следующем туре «Ницца» 23 августа на своем поле примет «Осер», а «Тулуза» 24 августа дома сыграет с «Брестом».

Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур.
16 августа, 22:05. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
0:1
Тулуза

