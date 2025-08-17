«Тулуза» в концовке вырвала победу над «Ниццей» в первом туре лиги 1
«Ницца» дома уступила «Тулузе» в матче 1-го тура французской лиги 1 — 0:1.
Единственный гол на 89-й минуте забил защитник Джибриль Сидибе.
В следующем туре «Ницца» 23 августа на своем поле примет «Осер», а «Тулуза» 24 августа дома сыграет с «Брестом».
Новости