«Ницца» обыграла «Страсбур»

«Ницца» в матче 12-го тура чемпионата Франции на своем поле обыграла «Страсбур» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличился Мельвин Бард, Абакар Силла забил в свои ворота. У гостей гол на счету Дилана Баква.

После этого матча «Ницца» с 20 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Страсбур» с 13 очками — на 11-й строчке.