«Ницца» победила «Реймс» и поднялась на третье место в таблице лиги 1

«Ницца» дома обыграла «Реймс» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Гол забил Морган Сансон.

«Ницца» набрала 57 очков и поднялась на третье место в таблице лиги 1. Клуб одержал третью победу подряд. «Реймс» с 33 очками — на 13-й строчке.