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«Ницца» переиграла «Ренн»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игроки «Ниццы» празднуют гол Гаэтана Лаборда.
Фото AFP

«Ницца» выиграла у «Ренна» в матче 16-го тура чемпионата Франции — 3:2. Игра прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.

У «орлят» в первом тайме забитыми голами отметились Эванн Гессан, Софиан Диоп и Гаэтан Лаборд. У гостей забили Арно Калимуэндо и Адриен Трюффер.

В конце игры хозяева остались в меньшинстве, так как Пабло Росарио получил красную карточку.

«Ницца» набрала 27 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице лиги 1. «Ренн» занимает 12-ю строчку — 17 очков.

Франция. Лига 1. 16-й тур
03 янв, 23:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
3:2
Ренн
Футбол
ФК Ницца
ФК Ренн
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 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
6
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
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