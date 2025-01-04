«Ницца» переиграла «Ренн»

«Ницца» выиграла у «Ренна» в матче 16-го тура чемпионата Франции — 3:2. Игра прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.

У «орлят» в первом тайме забитыми голами отметились Эванн Гессан, Софиан Диоп и Гаэтан Лаборд. У гостей забили Арно Калимуэндо и Адриен Трюффер.

В конце игры хозяева остались в меньшинстве, так как Пабло Росарио получил красную карточку.

«Ницца» набрала 27 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице лиги 1. «Ренн» занимает 12-ю строчку — 17 очков.