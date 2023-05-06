«Ницца» переиграла «Ренн» в лиге 1

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«Ницца» дома обыграла «Ренн» в матче 34-го тура чемпионата Франции — 2:1.

В составе хозяев голы забили Гаэтан Лаборд (49-я минута) и Терем Моффи (71-я). У гостей отличился Бенжамен Буриго (77-я).

«Ницца» занимает восьмое место в турнирной таблице лиги 1 (51 очко), «Ренн» — шестой (56).