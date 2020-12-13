«Ренн» с минимальным счетом одолел «Ниццу»
«Ренн» на выезде победил «Ниццу» в матче 14-го тура чемпионата Франции. Команда одолела на выезде «Ниццу» — 1:0.
«Ренн» прервал серию из 8 матчей подряд без побед во всех турнирах (7 поражений и 1 ничья).
Чемпионат Франции. Лига 1
14-й тур
«Ницца» — «Ренн» — 0:1 (0:1)
Гол: Ньянг, 28.
«Ницца»: Бенитес, Камара, Лотомба, Нсоки, Данилюк, Шнейдерлен, Данилу (Робсон Бамбу, 63), Рен-Аделаид, Будауи (Тюрам-Юльен, 75), Клод Морис (Дольберг, 57), Гуири.
«Ренн»: Сален, Да Силва, Траоре, Мауасса, Агерд, Трюффер (Тэ, 90), Гренье (Буриго, 66), Н`Зонзи, Камавинга, Ньянг (Рюттер, 80), Доку (Террье, 89).
Предупреждения: Траоре, 63. Нсоки, 71. Гуири, 90+5.
Судья: Делерю (Франция).
13 декабря. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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