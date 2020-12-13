«Ренн» с минимальным счетом одолел «Ниццу»

«Ренн» на выезде победил «Ниццу» в матче 14-го тура чемпионата Франции. Команда одолела на выезде «Ниццу» — 1:0.

«Ренн» прервал серию из 8 матчей подряд без побед во всех турнирах (7 поражений и 1 ничья).

Чемпионат Франции. Лига 1

14-й тур

«Ницца» — «Ренн» — 0:1 (0:1)

Гол: Ньянг, 28.

«Ницца»: Бенитес, Камара, Лотомба, Нсоки, Данилюк, Шнейдерлен, Данилу (Робсон Бамбу, 63), Рен-Аделаид, Будауи (Тюрам-Юльен, 75), Клод Морис (Дольберг, 57), Гуири.

«Ренн»: Сален, Да Силва, Траоре, Мауасса, Агерд, Трюффер (Тэ, 90), Гренье (Буриго, 66), Н`Зонзи, Камавинга, Ньянг (Рюттер, 80), Доку (Террье, 89).

Предупреждения: Траоре, 63. Нсоки, 71. Гуири, 90+5.

Судья: Делерю (Франция).

13 декабря. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».