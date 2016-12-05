"Ницца" разгромила "Тулузу" и вернула себе единоличное лидерство перед игрой с "Краснодаром"

"Ницца" нанесла крупное поражение "Тулузе" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Франции со счетом 3:0. Хозяева снова вышли в единоличные лидеры в турнирной таблице. "Монако" отстает от "Ниццы" на три очка, "ПСЖ" – на четыре.

8 декабря лидер лиги 1 примет на своем поле "Краснодар" в заключительном матче группового турнира Лиги Европы.

Чемпионат Франции

Лига 1

16-й тур

"Ницца" – "Тулуза" – 3:0 (2:0)

Голы: Плеа, 23 (1:0). Беланда, 26 (2:0). Сери, 65 (3:0).

"Ницца": Кардиналь, Данте, Рикарду Перейра, Далберт, Сарр, Беланда, Эйсерик (Козьелло, 77), Плеа (Донис, 83), Сери (Марсель, 77), Вальтер, Сиприен.

"Тулуза": Лафон, Яго, Силла, Мусаву-Кинг, Мишлен, Аду, Тойвонен (Сирьекс, 79), Дурмаз (Эдуар, 46), Сомалиа, Сангаре (Бодижер, 56), Брейтуэйт.

Предупреждения: Яго, 53. Бодижер, 71.

Судья: Лесаж.

Ницца. Стадион "Allianz Riviera".