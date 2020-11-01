«Ницца» разгромила «Анже» и вышла на четвертое место в лиге 1
«Ницца» разгромила «Анже» в 9-м туре лиги 1 — 3:0. Это позволило команде выйти на четвертое место в таблице чемпионата.
Чемпионат Франции
Лига 1
9-й тур
«Реймс» — «Страсбур» — 2:1 (2:1)
Голы: Камара, 22 — в свои ворота (1:0). Фас, 26 (2:0). Айорк, 30 — с пенальти (2:1).
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Дукуре, Бериша, Кафаро (Думбья, 66), Мунетси, Сирхейс (Туре, 66), Диа (Драмме, 87), Мбюкю (Кутеса, 78).
«Страсбур»: Камара, Кароль (Томассон, 58), Лала, Митрович, Каси, Симакан, Прцич (Уорис, 76), Сиссоко (Зохи, 76), Беллегард, Диалло, Айорк.
Предупреждения: Диалло, 3. Прцич, 73.
Судья: Ваттеллье.
1 ноября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
«Дижон» — «Лорьян» — 0:0
Нереализованный пенальти: Висса, 57 (вратарь)
«Дижон»: Аллагбе, Экуэле Манга, Лотоа (Шейх, 58), Шафик (Музинга, 68), Панзо, Боэй, Марье, Эбимбе, Конате (Шайдлер, 84), Ассале (Шуйар, 58), Бальде.
«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель, Гравиллон, Ляпорт (Лорьенте, 46), Делаплас, Монкондюи (Лемуан, 74), Буагар (Ле Фе, 68), Грбич (Диарра, 68), Висса, Моффи.
Предупреждения: Боэй, 42. Аллагбе, 55. Лемуан, 80.
Судья: Пети.
1 ноября. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».
«Анже» — «Ницца» — 0:3 (0:2)
Голы: Рони Лопеш, 12 (0:1). Ле Мелу, 23 — с пенальти (0:2). Будауи, 77 (0:3).
«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Думбья, Мангани, Кабо (Тиуб, 46), Амаду (Кулибали, 76), Фюльжини (Шо, 84), Диони (Баокен, 67), Буфаль (Перейра Лаж, 76).
«Ницца»: Бенитес, Данте (Данилюк, 55), Камара, Лотомба (Аталь, 85), Пельмар, Робсон Бамбу, Шнейдерлен, Рен-Аделаид (Будауи, 67), Ле Мелу, Рони Лопеш (Дольберг, 67), Гуири (Тюрам-Юльен, 85).
Предупреждения: Бернардони, 22. Думбья, 35. Робсон Бамбу, 36. Рони Лопеш, 40. Кулибали, 80. Тома, 87. Мангани, 90+1.
Судья: Стина.
1 ноября. Анже. Стадион «Раймон Копа».
«Ним» — «Метц» — 0:1 (0:1)
Гол: Гей, 15.
«Ним»: Рейне, Мартинес (Денки, 67), Бюрнер, Мигель, Бриансон, До, Элиассон, Фомба (Бенраху, 46), Ру (Мажуга, 67), Коне (Ариби, 67), Рипар.
«Метц»: Укиджа, Юдоль, Сентонз, Бронн, Куяте, Ангбан (Делен, 46), Майга, Тшимбембе (Фофана, 46), Нгюетт (Лейя Исека, 87), Булая (Вагнер, 82), Гей (Яде, 77).
Предупреждения: Ру, 40. Фомба, 45. Гей, 57. Мартинес, 65. Сентонз, 90.
Удаление: Юдоль, 44.
Судья: Делерю.
1 ноября. Ним. Стадион «Стад де Костьер».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/