«Ницца» расторгла контракт с нападающим Диаби, укравшим часы у одоклубника

«Ницца» расторгла контракт с нападающим Мохамедом Диаби, cообщает L'quipe.

При этом отмечается, что 18-летний форвард уже подыскал себе новый клуб — ФК «Париж», который выступает во второй французской лиге. Ранее Диаби украл у одноклубника Каспера Дольберга часы стоимостью 70 тысяч евро, в чем позже признался. Он с 13 лет выступал в системе клуба. В текущем сезоне он на поле не выходил, а за карьеру провел семь матчей за первую команду «Ниццы».

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