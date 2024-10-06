«Ницца» — «ПСЖ»: смотреть матч лиги 1 онлайн
«Ницца» сыграет с «ПСЖ» в матче 7-го тура лиги 1 в воскресенье, 6 октября. Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Ницца» — «ПСЖ» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире смотреть игру можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.
По итогам 6-ти туров клуб из Ниццы набрал восемь очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Парижане располагаются на второй строчке, в их активе — 16 баллов.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|7
|6
|1
|0
|14-4
|19
|
2
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|20-5
|16
|
3
|Марсель
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
4
|Реймс
|7
|4
|2
|1
|14-10
|14
|
5
|Лилль
|7
|4
|1
|2
|13-8
|13
|
6
|Ланс
|7
|2
|5
|0
|7-4
|11
|
7
|Страсбур
|7
|2
|4
|1
|14-12
|10
|
8
|Лион
|7
|3
|1
|3
|10-12
|10
|
9
|Нант
|7
|2
|3
|2
|9-8
|9
|
10
|Брест
|7
|3
|0
|4
|10-13
|9
|
11
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|14-6
|8
|
12
|Ренн
|7
|2
|1
|4
|11-11
|7
|
13
|Сент-Этьен
|7
|2
|1
|4
|6-18
|7
|
14
|Осер
|7
|2
|0
|5
|9-15
|6
|
15
|Гавр
|7
|2
|0
|5
|7-15
|6
|
16
|Тулуза
|7
|1
|2
|4
|6-10
|5
|
17
|Монпелье
|7
|1
|1
|5
|8-21
|4
|
18
|Анже
|7
|0
|3
|4
|5-13
|3
|4.10
|21:45
|
Марсель – Анже
|1 : 1
|5.10
|18:00
|
Сент-Этьен – Осер
|3 : 1
|5.10
|20:00
|
Лилль – Тулуза
|2 : 1
|5.10
|22:00
|
Ренн – Монако
|1 : 2
|6.10
|16:00
|
Лион – Нант
|2 : 0
|6.10
|18:00
|
Брест – Гавр
|2 : 0
|6.10
|18:00
|
Реймс – Монпелье
|4 : 2
|6.10
|18:00
|
Страсбур – Ланс
|2 : 2
|6.10
|21:45
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|4
|1
|1
|
|
Франк Магри
Тулуза
|6
|1
|1