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«Ницца» — «ПСЖ»: смотреть матч лиги 1 онлайн

«Ницца» сыграет с «ПСЖ» в чемпионате Франции 6 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Reuters

«Ницца» сыграет с «ПСЖ» в матче 7-го тура лиги 1 в воскресенье, 6 октября. Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ницца» — «ПСЖ» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире смотреть игру можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 6-ти туров клуб из Ниццы набрал восемь очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Парижане располагаются на второй строчке, в их активе — 16 баллов.

Франция. Лига 1. 7-й тур
06 окт, 21:45. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
ПСЖ

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Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 7 6 1 0 14-4 19
2
 ПСЖ 6 5 1 0 20-5 16
3
 Марсель 7 4 2 1 16-8 14
4
 Реймс 7 4 2 1 14-10 14
5
 Лилль 7 4 1 2 13-8 13
6
 Ланс 7 2 5 0 7-4 11
7
 Страсбур 7 2 4 1 14-12 10
8
 Лион 7 3 1 3 10-12 10
9
 Нант 7 2 3 2 9-8 9
10
 Брест 7 3 0 4 10-13 9
11
 Ницца 6 2 2 2 14-6 8
12
 Ренн 7 2 1 4 11-11 7
13
 Сент-Этьен 7 2 1 4 6-18 7
14
 Осер 7 2 0 5 9-15 6
15
 Гавр 7 2 0 5 7-15 6
16
 Тулуза 7 1 2 4 6-10 5
17
 Монпелье 7 1 1 5 8-21 4
18
 Анже 7 0 3 4 5-13 3
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4.10 21:45
Марсель – Анже
 1 : 1
5.10 18:00
Сент-Этьен – Осер
 3 : 1
5.10 20:00
Лилль – Тулуза
 2 : 1
5.10 22:00
Ренн – Монако
 1 : 2
6.10 16:00
Лион – Нант
 2 : 0
6.10 18:00
Брест – Гавр
 2 : 0
6.10 18:00
Реймс – Монпелье
 4 : 2
6.10 18:00
Страсбур – Ланс
 2 : 2
6.10 21:45
Ницца – ПСЖ
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Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 6
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 5
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 5
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 5
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 3
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 3
И К Ж
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 5 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 4 1 1
Франк Магри

Франк Магри

Тулуза

 6 1 1
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