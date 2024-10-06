«ПСЖ» сыграл вничью с «Ниццей», Сафонов остался в запасе

«ПСЖ» в матче 7-го тура чемпионата Франции на выезде сыграл вничью с «Ниццей» со счетом 1:1.

На гол Али Абди парижане ответили точным ударом Нуну Мендеша. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе, с первых минут играл Джанлуиджи Доннарумма.

После этого матча «ПСЖ» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Ницца» с 9 очками — на девятой строчке.