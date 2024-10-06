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«ПСЖ» сыграл вничью с «Ниццей», Сафонов остался в запасе

Сергей Разин
корреспондент
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6 октября. «ПСЖ» сыграл вничью с «Ниццей» (1:1).
Фото Global Look Press

«ПСЖ» в матче 7-го тура чемпионата Франции на выезде сыграл вничью с «Ниццей» со счетом 1:1.

На гол Али Абди парижане ответили точным ударом Нуну Мендеша. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе, с первых минут играл Джанлуиджи Доннарумма.

После этого матча «ПСЖ» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Ницца» с 9 очками — на девятой строчке.

Франция. Лига 1. 7-й тур
06 окт, 21:45. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:1
ПСЖ

ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
 Марсель 7 4 2 1 16-8 14
4
 Реймс 7 4 2 1 14-10 14
5
 Лилль 7 4 1 2 13-8 13
6
 Ланс 7 2 5 0 7-4 11
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15
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