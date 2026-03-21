«Ницца» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Ницца» и «ПСЖ» встретятся в 27-м туре Лиги 1 в субботу, 21 марта. Матч пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур.

21 марта, 23:00. Алльянц Ривьера (Ницца)

Следить за ключевыми событиями игры «Ницца» — «ПСЖ» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

После 26 туров «Ницца» набрала 27 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» с 57 очками располагается на второй строчке чемпионата.

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