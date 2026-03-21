«Ницца» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции
«Ницца» и «ПСЖ» сыграют в чемпионате Франции 21 марта
«Ницца» и «ПСЖ» встретятся в 27-м туре Лиги 1 в субботу, 21 марта. Матч пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Ницца» — «ПСЖ» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
После 26 туров «Ницца» набрала 27 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» с 57 очками располагается на второй строчке чемпионата.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
2
|Лион
|5
|3
|2
|0
|10-2
|11
|
3
|Париж
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|
4
|Лилль
|5
|3
|1
|1
|8-4
|10
|
5
|Ренн
|5
|3
|1
|1
|8-9
|10
|
6
|ПСЖ
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
7
|Анже
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|
8
|Страсбур
|5
|2
|1
|2
|10-10
|7
|
9
|Ле Ман
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
10
|Осер
|5
|2
|0
|3
|7-12
|6
|
11
|Брест
|5
|1
|2
|2
|7-8
|5
|
12
|Лорьян
|5
|1
|2
|2
|5-6
|5
|
13
|Тулуза
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
14
|Ницца
|5
|1
|2
|2
|3-6
|5
|
15
|Ланс
|5
|1
|1
|3
|9-9
|4
|
16
|Труа
|5
|1
|1
|3
|4-11
|4
|
17
|Марсель
|5
|1
|0
|4
|7-8
|3
|
18
|Гавр
|5
|0
|2
|3
|4-7
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.10
|21:45
|Ланс – Лион
|- : -
|10.10
|18:15
|Лилль – Гавр
|- : -
|10.10
|21:45
|Брест – Анже
|- : -
|10.10
|21:45
|Лорьян – Париж
|- : -
|10.10
|21:45
|Монако – Тулуза
|- : -
|10.10
|21:45
|ПСЖ – Ле Ман
|- : -
|11.10
|16:00
|Ницца – Страсбур
|- : -
|11.10
|18:15
|Ренн – Осер
|- : -
|11.10
|21:45
|Труа – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Парис Бруннер
Монако
|4
|
|
Ферран Торрес
ПСЖ
|4
|
|
Амин Гуири
Марсель
|4
|П
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|4
|
|
Панос Кацерис
Лорьян
|3
|
|
Флориан Товен
Ланс
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|3
|1
|1
|
|
Христ Макоссо
Осер
|4
|1
|1
|
|
Самир Эль Мурабет
Страсбур
|3
|1
|0
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