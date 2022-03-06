«ПСЖ» проиграл «Ницце», пропустив в концовке матча
«ПСЖ» проиграл «Ницце» в матче 27-го тура чемпионата Франции — 0:1. Единственный гол встречи забил нападающий красно-черных Энди Делорт в концовке.
«ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице лиги 1, имея в своем активе 62 очка. «Ницца» набрала 49 очков и вышла на 2-е место.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|27
|19
|5
|3
|56-24
|62
|
2
|Ницца
|27
|15
|5
|7
|38-21
|49
|
3
|Марсель
|26
|13
|8
|5
|39-24
|47
|
4
|Ренн
|26
|13
|4
|9
|51-25
|43
|
5
|Страсбур
|26
|12
|7
|7
|48-31
|43
|
6
|Лион
|27
|11
|9
|7
|38-33
|41
|
7
|Ланс
|27
|11
|7
|9
|42-38
|40
|
8
|Нант
|26
|11
|6
|9
|34-29
|39
|
9
|Лилль
|26
|10
|9
|7
|33-35
|39
|
10
|Монако
|26
|10
|8
|8
|39-29
|38
|
11
|Монпелье
|26
|11
|4
|11
|41-38
|37
|
12
|Брест
|27
|9
|8
|10
|35-38
|35
|
13
|Реймс
|26
|7
|10
|9
|30-30
|31
|
14
|Анже
|26
|7
|8
|11
|31-38
|29
|
15
|Клермон Фут
|26
|7
|7
|12
|27-42
|28
|
16
|Лорьян
|27
|5
|9
|13
|22-43
|24
|
17
|Труа
|26
|5
|7
|14
|23-41
|22
|
18
|Метц
|26
|4
|10
|12
|25-45
|22
|
19
|Сент-Этьен
|26
|5
|7
|14
|27-50
|22
|
20
|Бордо
|26
|4
|10
|12
|38-63
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.03
|23:00
|
Лорьян – Лион
|1 : 4
|5.03
|19:00
|
Ланс – Брест
|0 : 1
|5.03
|23:00
|
Ницца – ПСЖ
|1 : 0
|6.03
|15:00
|
Сент-Этьен – Метц
|- : -
|6.03
|17:00
|
Бордо – Труа
|- : -
|6.03
|17:00
|
Нант – Монпелье
|- : -
|6.03
|17:00
|
Реймс – Страсбур
|- : -
|6.03
|17:00
|
Ренн – Анже
|- : -
|6.03
|19:05
|
Лилль – Клермон Фут
|- : -
|6.03
|22:45
|
Марсель – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|15
|
|
Мартен Террье
Ренн
|13
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|22
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|21
|1
|7
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
Новости