«ПСЖ» проиграл «Ницце», пропустив в концовке матча

«ПСЖ» проиграл «Ницце» в матче 27-го тура чемпионата Франции — 0:1. Единственный гол встречи забил нападающий красно-черных Энди Делорт в концовке.

«ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице лиги 1, имея в своем активе 62 очка. «Ницца» набрала 49 очков и вышла на 2-е место.