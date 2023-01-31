«Ницца» приобрела у «Лорьяна» второго бомбардира нынешнего сезона чемпионата Франции
«Ницца» оформила трансфер нападающего «Лорьяна» Терема Моффи, сообщает сайт французского клуба.
«Ницца» взяла 23-летнего нигерийца в аренду до конца сезона с последующей опцией выкупа. Сумма трансфера с учетом всех бонусов может составить 30 миллионов евро.
Контракт игрока сборной Нигерии с «Лорьяном» рассчитан до лета 2024 года.
Форвард в этом сезоне забил 12 голов в чемпионате Франции и делит второе место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая только нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе (13 голов).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|20
|15
|3
|2
|49-15
|48
|
2
|Ланс
|20
|13
|6
|1
|33-14
|45
|
3
|Марсель
|20
|13
|4
|3
|40-17
|43
|
4
|Монако
|20
|11
|5
|4
|43-27
|38
|
5
|Ренн
|20
|11
|4
|5
|37-22
|37
|
6
|Лорьян
|20
|10
|5
|5
|33-30
|35
|
7
|Лилль
|20
|10
|4
|6
|35-26
|34
|
8
|Клермон Фут
|20
|8
|5
|7
|24-27
|29
|
9
|Лион
|20
|8
|4
|8
|30-23
|28
|
10
|Ницца
|20
|7
|7
|6
|23-20
|28
|
11
|Тулуза
|20
|7
|5
|8
|31-35
|26
|
12
|Реймс
|20
|5
|11
|4
|22-24
|26
|
13
|Нант
|20
|4
|10
|6
|21-24
|22
|
14
|Монпелье
|20
|6
|2
|12
|30-40
|20
|
15
|Труа
|20
|4
|7
|9
|31-41
|19
|
16
|Брест
|20
|4
|6
|10
|23-34
|18
|
17
|Аяччо
|20
|4
|3
|13
|16-36
|15
|
18
|Страсбур
|20
|2
|9
|9
|25-36
|15
|
19
|Осер
|20
|3
|4
|13
|16-43
|13
|
20
|Анже
|20
|2
|2
|16
|17-45
|8
Результаты / календарь
1 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.02
|21:00
|
Анже – Аяччо
|- : -
|1.02
|21:00
|
Лилль – Клермон Фут
|- : -
|1.02
|21:00
|
Нант – Марсель
|- : -
|1.02
|21:00
|
Реймс – Лорьян
|- : -
|1.02
|21:00
|
Тулуза – Труа
|- : -
|1.02
|23:00
|
Ланс – Ницца
|- : -
|1.02
|23:00
|
Лион – Брест
|- : -
|1.02
|23:00
|
Монако – Осер
|- : -
|1.02
|23:00
|
Монпелье – ПСЖ
|- : -
|1.02
|23:00
|
Ренн – Страсбур
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Ницца
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|15
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|17
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|14
|1
|2
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