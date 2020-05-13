«Ницца» потратит 80 миллионов евро на трансферы

Владелец «Ниццы» Джим Рэтклифф и его компания INEOS выделит 80 миллионов евро на летние трансферы, сообщает RMC. Ранее спортивный директор клуба Жюльен Фурнье отметил, что клуб не будет покупать дорогостоящих игроков.

Напомним, «Ницца» приняла решение не выкупать права на Риса Дурмиси, Мусса Ваге и Адама Унаса, которые выступали за «орлят» в этом сезоне на правах аренды. Также команду покинет защитник Маланг Сарр, у которого заканчивается контракт.