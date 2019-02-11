"Ницца" переиграла в домашнем матче "Лион"

"Ницца" одержала победу с минимальным счетом над "Лионом".

Единственный гол в матче на 69-й минуте с пенальти забил Реми Вальтер.

Эта победа позволила "Ницце" набрать 34 очка и подняться на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Лион" же остался на третьей позиции с 43 баллами.

Чемпионат Франции

Лига 1

24-й тур

"Ницца" - "Лион" - 1:0 (0:0)

Гол: Вальтер, 69 - с пенальти.

"Ницца": Бенитес, Данте, Бюрнер, Сарр, Эрелль, Вальтер, Сиприен, Тамез, Сен-Максимен (Вад, 83), Маолида (Пеликан, 65), Ганаго (Жалле, 74).

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Тете, 86), Менди, Депай, Фекир, Ауар (Корне, 86), Ндомбеле, Дембеле, Траоре (Террье, 80).

Предупреждения: Фекир, 9. Маолида, 48. Данте, 49. Марселу, 86.

Судья: Лесаж.

10 февраля. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".

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