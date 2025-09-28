Футбол
28 сентября, 17:59

«Ницца» и «Париж» сыграли вничью в лиге 1

Сергей Ярошенко

«Ницца» на своем поле сыграла вничью с «Парижем» в матче 6-го тура лиги 1 — 1:1.

Счет на 40-й минуте открыл нападающий хозяев Софиан Диоп. Ответный гол на 88-й минуте забил форвард гостей Жан-Филипп Крассо с пенальти.

«Ницца» набрала 7 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Париж» с таким же количеством очков — на 10-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур.
28 сентября, 16:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:1
Париж
