«Ницца» победила «Осер» в лиге 1

«Ницца» на своем поле обыграла «Осер» в матче 2-го тура французской лиги 1 — 3:1.

У хозяев голы забили Джереми Бога на 3-й минуте и и Терем Моффи на 76-й минуте, автогол на 24-й минуте забил защитник «Осера» Клеман Акпа. У гостей единственный мяч на счету Лассины Синайоко (21-я),

В следующем туре «Ницца» в гостях сыграет с «Гавром». Игра состоится 31 августа. «Осер» 30 августа на выезде встретится с «Нантом».