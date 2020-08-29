«Ницца» обыграла «Страсбур» благодаря дублю Дольберга

«Ницца» во 2-м туре лиги 1 на выезде обыграла «Страсбур» (2:0) и вышла на первое место в чемпионате Франции. Дублем в составе гостей отличился датский нападающий Каспер Дольберг.

Чемпионат Франции. Лига 1

2-й тур

«Страсбур» — «Ницца» — 0:2 (0:1)

Голы: Дольберг, 37 — с пенальти (0:1). Дольберг, 59 (0:2).

«Страсбур»: Кавасима, Коне (Уорис, 46), Кароль (Каси, 64), Лала, Джикю, Симакан, Томассон (Саади, 63), Сиссоко, Беллегард (Льенар, 83), Айорк, Шахири (Зохи, 64).

«Ницца»: Бенитес, Данте, А.Камара, Лотомба, Пельмар, Шнейдерлен, Ле Мелу, Тюрам-Юльен (Труйе, 78), Сильвестр (Рони Лопеш, 62), Дольберг (Ндой, 90), Гуири.

Предупреждения: Лотомба, 13. Шнейдерлен, 17. Данте, 24. Сильвестр, 27. Коне, 36. Ле Мелу, 42. Дольберг, 45+2. Джикю, 73.

Судья: Бризар.

29 августа. Страсбург. Стадион «ла Мено».