«Ницца» обыграла «Анже», «Монпелье» победил «Амьен»
«Ницца» в 15-м туре чемпионата Франции дома обыграла «Анже» — 3:1. В параллельной встрече «Монпелье» победил «Амьен» — 4:2.
Чемпионат Франции. Лига 1
15-й тур
«Лилль» — «Дижон» — 1:0 (1:0)
Гол: Осимен, 45+6 — с пенальти.
«Лилль»: Меньян, Пье, Жозе Фонти, Габриэл, Мандава (Брадарич, 84), Ренату Санчеш, Иконе (Араужу, 78), Шека, Юсуф Языджи (Андре, 71), Бамба, Осимен.
«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Лотоа (Амальфитано, 82), Шафик, Кулибали, Альфонс, Ндонг, Мавидиди (Жулиу Тавареш, 57), Кадис, Шуйар, Бальде.
Предупреждения: Пье, 42. Экуэле Манга, 51. Мандава, 80.
Судья: Стина (Франция).
30 ноября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».
«Ницца» — «Анже» — 3:1 (1:1)
Голы: Фюльжини, 22 (0:1). Лусамба, 39 (1:1). Маолида, 53 (2:1). Дольберг, 90 (3:1).
«Ницца»: Бенитес, Данте, Сарр, Нсоки (Коли, 79), Аталь, Сиприен, Лусамба, Ле Мелу, Унас (Будауи, 64), Дольберг, Маолида (Клод Морис, 87).
«Анже»: Бютель, Бамба, Павлович, Пелланар, Тома, Мангани, Тиуб, Фюльжини, Сантамария, Бобишон (Капель, 57), Перейра Лаж (Алиуи, 57).
Предупреждения: Данте, 7. Тиуб, 45+1. Дольберг, 75.
Судья: Готье (Франция).
30 ноября. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».
«Ним» — «Метц» — 1:1 (0:1)
Голы: Диалло, 30 (0:1). Рипар, 61 (1:1).
«Ним»: Бернардони, Мартинес, Мигель, Бриансон, Алакуш, До, Ферхат, Филиппото, Валлс (Сарр, 87), Рипар (Денки, 79), Стояновски (Дульевич, 59).
«Метц»: Укиджа, Бой, Сунзу, Юдоль, Сентонз, Коад, Траоре (Булая, 83), Майга, Фофана, Нгюетт (Амброз, 71), Диалло.
Предупреждения: Нгюетт, 24. Коад, 29. Филиппото, 46. Майга, 65. Фофана, 82. Бой, 90+1. Булая, 90+1.
Судья: Мийо (Франция).
30 ноября. Ним. Стадион «Стад де Костьер».
«Лилль» — «Дижон» — 1:0 (1:0)
Гол: Осимен, 45+6 — с пенальти.
«Лилль»: Меньян, Пье, Жозе Фонти, Габриэл, Мандава (Брадарич, 84), Ренату Санчеш, Иконе (Араужу, 78), Шека, Юсуф Языджи (Андре, 71), Бамба, Осимен.
«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Лотоа (Амальфитано, 82), Шафик, Кулибали, Альфонс, Ндонг, Мавидиди (Жулиу Тавареш, 57), Кадис, Шуйар, Бальде.
Предупреждения: Пье, 42. Экуэле Манга, 51. Мандава, 80.
Судья: Стина (Франция).
30 ноября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».
«Монпелье» — «Амьен» — 4:2 (1:1)
Голы: Ле Таллек, 14 (1:0). Какюта, 44 (1:1). Лаборд, 64 (2:1). Делор, 67 (3:1). Молле, 72 (4:1). Лане, 86 (4:2).
«Монпелье»: Рульи, Илтон (Ристич, 81), Конгре, Мендеш, Суке, Ойонго (Молле, 64), Ле Таллек (Самбия, 76), Саванье, Шотар, Делор, Лаборд.
«Амьен»: Гюртнер, Калабрези, Алеесами, Дибасси, Лефор (Лане, 82), Зунгу, Гнаоре, Какюта (Корнетт, 78), Мендоса, Диабате (Жалле, 87), Отеро.
Предупреждения: Лефор, 26. Мендоса, 41. Мендеш, 74.
Удаление: Отеро, 54.
Судья: Пиньяр (Франция).
30 ноября. Монпелье. Стадион «Моссон».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/