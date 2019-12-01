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«Ницца» обыграла «Анже», «Монпелье» победил «Амьен»

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«Ницца» в 15-м туре чемпионата Франции дома обыграла «Анже» — 3:1. В параллельной встрече «Монпелье» победил «Амьен» — 4:2.

Чемпионат Франции. Лига 1

15-й тур

«Лилль» — «Дижон» — 1:0 (1:0)

Гол: Осимен, 45+6 — с пенальти.

«Лилль»: Меньян, Пье, Жозе Фонти, Габриэл, Мандава (Брадарич, 84), Ренату Санчеш, Иконе (Араужу, 78), Шека, Юсуф Языджи (Андре, 71), Бамба, Осимен.

«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Лотоа (Амальфитано, 82), Шафик, Кулибали, Альфонс, Ндонг, Мавидиди (Жулиу Тавареш, 57), Кадис, Шуйар, Бальде.

Предупреждения: Пье, 42. Экуэле Манга, 51. Мандава, 80.

Судья: Стина (Франция).

30 ноября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

«Ницца» — «Анже» — 3:1 (1:1)

Голы: Фюльжини, 22 (0:1). Лусамба, 39 (1:1). Маолида, 53 (2:1). Дольберг, 90 (3:1).

«Ницца»: Бенитес, Данте, Сарр, Нсоки (Коли, 79), Аталь, Сиприен, Лусамба, Ле Мелу, Унас (Будауи, 64), Дольберг, Маолида (Клод Морис, 87).

«Анже»: Бютель, Бамба, Павлович, Пелланар, Тома, Мангани, Тиуб, Фюльжини, Сантамария, Бобишон (Капель, 57), Перейра Лаж (Алиуи, 57).

Предупреждения: Данте, 7. Тиуб, 45+1. Дольберг, 75.

Судья: Готье (Франция).

30 ноября. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».

«Ним» — «Метц» — 1:1 (0:1)

Голы: Диалло, 30 (0:1). Рипар, 61 (1:1).

«Ним»: Бернардони, Мартинес, Мигель, Бриансон, Алакуш, До, Ферхат, Филиппото, Валлс (Сарр, 87), Рипар (Денки, 79), Стояновски (Дульевич, 59).

«Метц»: Укиджа, Бой, Сунзу, Юдоль, Сентонз, Коад, Траоре (Булая, 83), Майга, Фофана, Нгюетт (Амброз, 71), Диалло.

Предупреждения: Нгюетт, 24. Коад, 29. Филиппото, 46. Майга, 65. Фофана, 82. Бой, 90+1. Булая, 90+1.

Судья: Мийо (Франция).

30 ноября. Ним. Стадион «Стад де Костьер».

«Лилль» — «Дижон» — 1:0 (1:0)

Гол: Осимен, 45+6 — с пенальти.

«Лилль»: Меньян, Пье, Жозе Фонти, Габриэл, Мандава (Брадарич, 84), Ренату Санчеш, Иконе (Араужу, 78), Шека, Юсуф Языджи (Андре, 71), Бамба, Осимен.

«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Лотоа (Амальфитано, 82), Шафик, Кулибали, Альфонс, Ндонг, Мавидиди (Жулиу Тавареш, 57), Кадис, Шуйар, Бальде.

Предупреждения: Пье, 42. Экуэле Манга, 51. Мандава, 80.

Судья: Стина (Франция).

30 ноября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

«Монпелье» — «Амьен» — 4:2 (1:1)

Голы: Ле Таллек, 14 (1:0). Какюта, 44 (1:1). Лаборд, 64 (2:1). Делор, 67 (3:1). Молле, 72 (4:1). Лане, 86 (4:2).

«Монпелье»: Рульи, Илтон (Ристич, 81), Конгре, Мендеш, Суке, Ойонго (Молле, 64), Ле Таллек (Самбия, 76), Саванье, Шотар, Делор, Лаборд.

«Амьен»: Гюртнер, Калабрези, Алеесами, Дибасси, Лефор (Лане, 82), Зунгу, Гнаоре, Какюта (Корнетт, 78), Мендоса, Диабате (Жалле, 87), Отеро.

Предупреждения: Лефор, 26. Мендоса, 41. Мендеш, 74.

Удаление: Отеро, 54.

Судья: Пиньяр (Франция).

30 ноября. Монпелье. Стадион «Моссон».

Чемпионат Франции: новости и статьи, турнирная таблица, календарь игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/

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