«Ницца» переиграла «Нант»

«Ницца» выиграла у «Нанта» в матче 21-го тура чемпионата Франции — 2:1.

На 21-й минуте Каспер Дольберг вывел «орлят» вперед. Перед самым перерывом Андрей Жиротто сравнял счет. В начале второго тайма Кефрен Тюрам, который является сыном чемпиона мира Лилиана Тюрама, забил победный мяч.

«Ницца» одержала четвертую победу кряду и занимает второе место в турнирной таблице. «Нант» располагается на 9-й строчке.