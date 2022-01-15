«Ницца» переиграла «Нант»
«Ницца» выиграла у «Нанта» в матче 21-го тура чемпионата Франции — 2:1.
На 21-й минуте Каспер Дольберг вывел «орлят» вперед. Перед самым перерывом Андрей Жиротто сравнял счет. В начале второго тайма Кефрен Тюрам, который является сыном чемпиона мира Лилиана Тюрама, забил победный мяч.
«Ницца» одержала четвертую победу кряду и занимает второе место в турнирной таблице. «Нант» располагается на 9-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|20
|14
|5
|1
|40-18
|47
|
2
|Ницца
|21
|12
|4
|5
|34-18
|40
|
3
|Марсель
|19
|10
|6
|3
|27-15
|36
|
4
|Ренн
|20
|9
|4
|7
|34-19
|31
|
5
|Монпелье
|19
|9
|4
|6
|33-24
|31
|
6
|Ланс
|20
|8
|6
|6
|34-28
|30
|
7
|Монако
|20
|8
|6
|6
|29-23
|30
|
8
|Страсбур
|19
|8
|5
|6
|36-24
|29
|
9
|Нант
|21
|8
|5
|8
|26-25
|29
|
10
|Лилль
|19
|7
|7
|5
|26-26
|28
|
11
|Лион
|19
|6
|8
|5
|27-27
|26
|
12
|Анже
|19
|6
|7
|6
|26-27
|25
|
13
|Брест
|20
|6
|7
|7
|26-31
|25
|
14
|Реймс
|20
|5
|9
|6
|22-22
|24
|
15
|Клермон Фут
|19
|4
|6
|9
|20-32
|18
|
16
|Труа
|19
|4
|5
|10
|18-28
|17
|
17
|Бордо
|20
|3
|8
|9
|30-44
|17
|
18
|Лорьян
|19
|3
|7
|9
|15-31
|16
|
19
|Метц
|20
|3
|7
|10
|23-41
|16
|
20
|Сент-Этьен
|19
|2
|6
|11
|17-40
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.01
|23:00
|
Ницца – Нант
|2 : 1
|15.01
|19:00
|
Сент-Этьен – Ланс
|- : -
|15.01
|23:00
|
ПСЖ – Брест
|- : -
|16.01
|15:00
|
Ренн – Бордо
|- : -
|16.01
|17:00
|
Лорьян – Анже
|- : -
|16.01
|17:00
|
Монако – Клермон Фут
|- : -
|16.01
|17:00
|
Реймс – Метц
|- : -
|16.01
|17:00
|
Страсбур – Монпелье
|- : -
|16.01
|19:05
|
Труа – Лион
|- : -
|16.01
|22:45
|
Марсель – Лилль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|П
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|16
|2
|3
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|6
|1
|0
|
|
Леонардо Балерди
Марсель
|12
|1
|4
Новости