«Ницца» на сезон арендовала голкипера «ПСЖ» Булку
19:19
Вратарь «ПСЖ» Марцин Булка продолжит карьеру в «Ницце». Клуб арендовал 21-летнего поляка у парижан на сезон-2021/22 с последующим правом выкупа, сообщает пресс-служба команды.
Во второй половине сезона-2020/21 Булка выступал за «Шатору» на правах аренды. Вратарь провел 9 матчей за команду и пропустил 10 мячей, проведя 2 матча на ноль.
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