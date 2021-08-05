«Ницца» на сезон арендовала голкипера «ПСЖ» Булку

Вратарь «ПСЖ» Марцин Булка продолжит карьеру в «Ницце». Клуб арендовал 21-летнего поляка у парижан на сезон-2021/22 с последующим правом выкупа, сообщает пресс-служба команды.

Во второй половине сезона-2020/21 Булка выступал за «Шатору» на правах аренды. Вратарь провел 9 матчей за команду и пропустил 10 мячей, проведя 2 матча на ноль.