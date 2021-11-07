Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Монпелье» на выезде обыграл «Ниццу»

21:08
Теги:

«Монпелье» выиграл у «Ниццы» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата Франции.

Единственный мяч на 80-й минуте забил Флоран Молле.

Чемпионат Франции. Лига 1

13-й тур

«Ницца» — «Монпелье» — 0:1 (0:0)

Гол: Молле, 80.

«Ницца»: Бенитес, Данте, Камара (Клод-Морис, 46), Аталь (Лотомба, 58), Тодибо, Бард, Лемина (Росарио, 68), Тюрам (Стенгс, 90), Делор, Гуири, Да Кунья (Дольберг, 68).

«Монпелье»: Омлин, Сако, Самбия, Ферри, Ристич, Молле, Шотар, Эстев (Суке, 90+4), Жермен, Мавидиди (Макуана, 82), Вахи (Джоаккини, 67).

Предупреждения: Тюрам, 63. Бард, 77.

Судья: Готье.

7 ноября. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Золотой год «пляжников». Россия в четвертый раз выиграла Межконтинентальный кубок
Опубликованы кадры взрыва в кафе в Казахстане
0