«Монпелье» на выезде обыграл «Ниццу»
21:08
«Монпелье» выиграл у «Ниццы» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата Франции.
Единственный мяч на 80-й минуте забил Флоран Молле.
Чемпионат Франции. Лига 1
13-й тур
«Ницца» — «Монпелье» — 0:1 (0:0)
Гол: Молле, 80.
«Ницца»: Бенитес, Данте, Камара (Клод-Морис, 46), Аталь (Лотомба, 58), Тодибо, Бард, Лемина (Росарио, 68), Тюрам (Стенгс, 90), Делор, Гуири, Да Кунья (Дольберг, 68).
«Монпелье»: Омлин, Сако, Самбия, Ферри, Ристич, Молле, Шотар, Эстев (Суке, 90+4), Жермен, Мавидиди (Макуана, 82), Вахи (Джоаккини, 67).
Предупреждения: Тюрам, 63. Бард, 77.
Судья: Готье.
7 ноября. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».
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