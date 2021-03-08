Сегодня, 8 марта, состоится матч 1/6 финала Кубка Франции, в котором «Ницца» на своем поле примет «Монако». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в этом сезоне провел 12 матчей за клуб во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач.

Следить за матчем «Ницца» — «Монако» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ницца» — «Монако»