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«Ницца» — «Монако»: Головин попал в запас

22:57

Стали известны составы «Ниццы» и «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции. Российский хавбек монегасков Александр Головин начнет встречу на скамейке запасных.

Полностью состав «Монако» выглядит следующим образом: Маецки, Агилар, Дисаси, Марипан, Балло-Туре, Фабрегас, Фофана, Тшуамени, Диатта, Фолланд, Йоветич; запасные — Манноне, Кайо, Матсима, Сидибе, Бадиашиле, Матацо, Головин, Бен Йеддер, Диоп.

Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Ницца — Монако

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