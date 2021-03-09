«Монако» обыграл «Ниццу» в Кубке Франции, Головин вышел на замену на 80-й минуте
В матче 1/16 финала Кубка Франции «Монако» победил «Ниццу» (2:0).
Голы забивали Кевин Фолланд и Рубен Агилар. Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел на замену во втором тайме. На 80-й минуте он заменил Сеска Фабрегаса.
Соперник монегасков по 1/8 финала станет известен после жеребьевки.
Кубок Франции
1/16 финала
«Ницца» — «Монако» — 0:2 (0:1)
Голы: Фолланд, 29 (0:1). Агилар, 87 (0:2).
«Ницца»: Бенитес, Камара (Лотомба, 56), Нсоки (Робсон Бамбу, 89), Тодибо, Салиба, Данилюк (Дольберг, 56), Шнейдерлен, Ле Мелу, Клод Морис, Маолида, Гуири.
«Монако»: Маецки, Агилар, Марипан (Бадиашиле, 46), Балло-Туре (Кайю Энрике, 81), Дисаси, Фабрегас (Головин, 80), Тшуамени (Матазо, 37), Фофана, Йоветич, Фолланд, Диатта (Диоп, 64).
Предупреждения: Маецки, 62. Салиба, 75. Нсоки, 86.
Судья: Бастьен.
8 марта. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».
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