«Монако» обыграл «Ниццу» в Кубке Франции, Головин вышел на замену на 80-й минуте

В матче 1/16 финала Кубка Франции «Монако» победил «Ниццу» (2:0).

Голы забивали Кевин Фолланд и Рубен Агилар. Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел на замену во втором тайме. На 80-й минуте он заменил Сеска Фабрегаса.

Соперник монегасков по 1/8 финала станет известен после жеребьевки.

Кубок Франции

1/16 финала

«Ницца» — «Монако» — 0:2 (0:1)

Голы: Фолланд, 29 (0:1). Агилар, 87 (0:2).

«Ницца»: Бенитес, Камара (Лотомба, 56), Нсоки (Робсон Бамбу, 89), Тодибо, Салиба, Данилюк (Дольберг, 56), Шнейдерлен, Ле Мелу, Клод Морис, Маолида, Гуири.

«Монако»: Маецки, Агилар, Марипан (Бадиашиле, 46), Балло-Туре (Кайю Энрике, 81), Дисаси, Фабрегас (Головин, 80), Тшуамени (Матазо, 37), Фофана, Йоветич, Фолланд, Диатта (Диоп, 64).

Предупреждения: Маецки, 62. Салиба, 75. Нсоки, 86.

Судья: Бастьен.

8 марта. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».