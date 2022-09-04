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4 сентября, 23:43

«Монако» обыграл «Ниццу» с минимальным счетом, Головин был заменен в концовке

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
ФК «Монако».
Фото Reuters

«Монако» на выезде обыграл «Ниццу» в матче 6-го тура чемпионата Франции со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий команды гостей Бриль Эмболо на 69-й минуте.

Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» и провел 89 минут на поле. Бывший полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека вышел на поле на 55-й минуте, заменив игрока «Ниццы» Аарона Рэмзи.

«Монако» одержал вторую победу в чемпионате Франции и поднялся на 10-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. «Ницца» идет на 16-й строчке с пятью очками.

Франция. Лига 1. 6-й тур
04 сент, 21:45. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
0:1
Монако

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Ницца
Алексис Бека-Бека
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 6 5 1 0 24-4 16
2
 Марсель 6 5 1 0 13-3 16
3
 Ланс 6 4 2 0 15-7 14
4
 Лион 5 4 1 0 14-4 13
5
 Лорьян 5 3 1 1 8-8 10
6
 Лилль 6 3 1 2 13-13 10
7
 Клермон Фут 6 3 0 3 8-10 9
8
 Монпелье 6 3 0 3 16-12 9
9
 Монако 6 2 2 2 8-11 8
10
 Ренн 6 2 2 2 8-7 8
11
 Труа 6 2 1 3 11-14 7
12
 Осер 6 2 1 3 7-11 7
13
 Нант 6 1 3 2 6-8 6
14
 Реймс 6 1 3 2 10-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 7-11 5
16
 Ницца 6 1 2 3 4-8 5
17
 Брест 6 1 2 3 8-16 5
18
 Страсбур 6 0 4 2 5-7 4
19
 Анже 6 0 2 4 6-17 2
20
 Аяччо 6 0 1 5 3-10 1
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11.09 00:00
Аяччо – Ницца
 - : -
11.09 00:00
Анже – Монпелье
 - : -
11.09 00:00
Ланс – Труа
 - : -
11.09 00:00
Лорьян – Нант
 - : -
11.09 00:00
Марсель – Лилль
 - : -
11.09 00:00
Монако – Лион
 - : -
11.09 00:00
ПСЖ – Брест
 - : -
11.09 00:00
Ренн – Осер
 - : -
11.09 00:00
Страсбур – Клермон Фут
 - : -
11.09 00:00
Тулуза – Реймс
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 6
Неймар

Неймар

ПСЖ

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Ромен Сален

Ромен Сален

Ренн

 0 1 1
Халид Шабанович

Халид Шабанович

Анже

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Брест

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