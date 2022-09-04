«Монако» обыграл «Ниццу» с минимальным счетом, Головин был заменен в концовке
«Монако» на выезде обыграл «Ниццу» в матче 6-го тура чемпионата Франции со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил нападающий команды гостей Бриль Эмболо на 69-й минуте.
Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» и провел 89 минут на поле. Бывший полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека вышел на поле на 55-й минуте, заменив игрока «Ниццы» Аарона Рэмзи.
«Монако» одержал вторую победу в чемпионате Франции и поднялся на 10-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. «Ницца» идет на 16-й строчке с пятью очками.
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|И
|В
|Н
|П
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|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|24-4
|16
|
2
|Марсель
|6
|5
|1
|0
|13-3
|16
|
3
|Ланс
|6
|4
|2
|0
|15-7
|14
|
4
|Лион
|5
|4
|1
|0
|14-4
|13
|
5
|Лорьян
|5
|3
|1
|1
|8-8
|10
|
6
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|13-13
|10
|
7
|Клермон Фут
|6
|3
|0
|3
|8-10
|9
|
8
|Монпелье
|6
|3
|0
|3
|16-12
|9
|
9
|Монако
|6
|2
|2
|2
|8-11
|8
|
10
|Ренн
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|2
|2
|2
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|8
|
11
|Труа
|6
|2
|1
|3
|11-14
|7
|
12
|Осер
|6
|2
|1
|3
|7-11
|7
|
13
|Нант
|6
|1
|3
|2
|6-8
|6
|
14
|Реймс
|6
|1
|3
|2
|10-13
|6
|
15
|Тулуза
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
16
|Ницца
|6
|1
|2
|3
|4-8
|5
|
17
|Брест
|6
|1
|2
|3
|8-16
|5
|
18
|Страсбур
|6
|0
|4
|2
|5-7
|4
|
19
|Анже
|6
|0
|2
|4
|6-17
|2
|
20
|Аяччо
|6
|0
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|5
|3-10
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|11.09
|00:00
|
Аяччо – Ницца
|- : -
|11.09
|00:00
|
Анже – Монпелье
|- : -
|11.09
|00:00
|
Ланс – Труа
|- : -
|11.09
|00:00
|
Лорьян – Нант
|- : -
|11.09
|00:00
|
Марсель – Лилль
|- : -
|11.09
|00:00
|
Монако – Лион
|- : -
|11.09
|00:00
|
ПСЖ – Брест
|- : -
|11.09
|00:00
|
Ренн – Осер
|- : -
|11.09
|00:00
|
Страсбур – Клермон Фут
|- : -
|11.09
|00:00
|
Тулуза – Реймс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|6
|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Ромен Сален
Ренн
|0
|1
|1
|
|
Халид Шабанович
Анже
|4
|1
|1
|
|
Пьер Ле Мелу
Брест
|5
|1
|1
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