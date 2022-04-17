«Ницца» победила «Лорьян» в матче чемпионата Франции
«Ницца» одержала победу над «Лорьяном» (2:1) в матче 25-го тура лиги 1.
Встреча пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.
В составе хозяев дубль оформил нападающий Анди Делор. У гостей единственный гол на счету форварда Армана Лорьенте.
Таким образом, «Ницца» набрала 54 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Лорьян» с 31 баллом остался на 16-й позиции.
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|
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|5
|4
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|71
|
2
|Марсель
|31
|17
|8
|6
|51-29
|59
|
3
|Ренн
|32
|17
|5
|10
|69-34
|56
|
4
|Ницца
|32
|16
|7
|9
|42-28
|54
|
5
|Монако
|32
|15
|8
|9
|50-34
|53
|
6
|Страсбур
|31
|14
|10
|7
|52-33
|52
|
7
|Ланс
|32
|14
|8
|10
|50-41
|50
|
8
|Лилль
|32
|12
|12
|8
|40-38
|48
|
9
|Лион
|31
|12
|11
|8
|44-40
|46
|
10
|Нант
|31
|13
|7
|11
|40-34
|46
|
11
|Монпелье
|31
|12
|5
|14
|44-44
|41
|
12
|Брест
|32
|10
|9
|13
|40-47
|39
|
13
|Реймс
|31
|8
|12
|11
|34-35
|36
|
14
|Анже
|31
|8
|9
|14
|35-45
|33
|
15
|Труа
|31
|8
|8
|15
|29-44
|32
|
16
|Лорьян
|32
|7
|10
|15
|32-52
|31
|
17
|Сент-Этьен
|32
|7
|9
|16
|35-62
|30
|
18
|Клермон Фут
|31
|7
|7
|17
|31-60
|28
|
19
|Бордо
|31
|5
|11
|15
|41-71
|26
|
20
|Метц
|31
|4
|11
|16
|28-57
|23
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|15.04
|22:00
|
Ренн – Монако
|2 : 3
|16.04
|18:00
|
Сент-Этьен – Брест
|2 : 1
|16.04
|22:00
|
Лилль – Ланс
|1 : 2
|17.04
|14:00
|
Ницца – Лорьян
|2 : 1
|17.04
|16:00
|
Метц – Клермон Фут
|- : -
|17.04
|16:00
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|17.04
|16:00
|
Нант – Анже
|- : -
|17.04
|16:00
|
Труа – Страсбур
|- : -
|17.04
|18:05
|
Лион – Бордо
|- : -
|17.04
|21:45
|
ПСЖ – Марсель
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Мартен Террье
Ренн
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|19
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|29
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|26
|2
|6
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|26
|1
|8
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