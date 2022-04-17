«Ницца» победила «Лорьян» в матче чемпионата Франции

«Ницца» одержала победу над «Лорьяном» (2:1) в матче 25-го тура лиги 1.

Встреча пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.

В составе хозяев дубль оформил нападающий Анди Делор. У гостей единственный гол на счету форварда Армана Лорьенте.

Таким образом, «Ницца» набрала 54 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Лорьян» с 31 баллом остался на 16-й позиции.