«Ницца» обыграла «Лион» в чемпионате Франции
«Ницца» обыграла «Лион» в матче 11-го тура чемпионата Франции (3:2).
У «Ниццы» голы забивали Юсеф Аталь, Энди Делор и Эванн Гессан.
В составе «Лиона» отличились Карл Токо-Экамби и Уссем Ауар.
Чемпионат Франции. Лига 1
11-й тур
«Ницца» — «Лион» — 3:2 (0:1)
Голы: Токо-Экамби, 35 (0:1). Ауар, 68 (0:2). Аталь, 81 (1:2). Делор, 89 — с пенальти (2:2). Гессан, 90+3 (3:2).
«Ницца»: Бенитес, Данте, Тодибо, Бард, Данилюк (Аталь, 67), Лемина (Росарио, 67), Тюрам, Будауи (Да Кунья, 67), Делор, Дольберг (Гессан, 83), Гуири (Клод-Морис, 77).
«Лион»: Антони Лопеш, Боатенг, Денайер, Дюбуа, Эмерсон, Ауар (Диоманде, 90+1), Какере, Лукас Пакета, Гимарайнс, Токо-Экамби (Тиагу Мендес, 89), Кадевере.
Предупреждение: Гессан, 90+3.
Удаление: Кадевере, 85.
Судья: Бризар (Франция).
24 октября. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».
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