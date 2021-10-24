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«Ницца» обыграла «Лион» в чемпионате Франции

15:56
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«Ницца» обыграла «Лион» в матче 11-го тура чемпионата Франции (3:2).

У «Ниццы» голы забивали Юсеф Аталь, Энди Делор и Эванн Гессан.

В составе «Лиона» отличились Карл Токо-Экамби и Уссем Ауар.

Чемпионат Франции. Лига 1

11-й тур

«Ницца» — «Лион» — 3:2 (0:1)

Голы: Токо-Экамби, 35 (0:1). Ауар, 68 (0:2). Аталь, 81 (1:2). Делор, 89 — с пенальти (2:2). Гессан, 90+3 (3:2).

«Ницца»: Бенитес, Данте, Тодибо, Бард, Данилюк (Аталь, 67), Лемина (Росарио, 67), Тюрам, Будауи (Да Кунья, 67), Делор, Дольберг (Гессан, 83), Гуири (Клод-Морис, 77).

«Лион»: Антони Лопеш, Боатенг, Денайер, Дюбуа, Эмерсон, Ауар (Диоманде, 90+1), Какере, Лукас Пакета, Гимарайнс, Токо-Экамби (Тиагу Мендес, 89), Кадевере.

Предупреждение: Гессан, 90+3.

Удаление: Кадевере, 85.

Судья: Бризар (Франция).

24 октября. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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