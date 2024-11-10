«Ницца» в добавленное время ушла от поражения в матче с «Лиллем»

«Лилль» сыграл вничью с «Ниццей» в выездном матче 11-го тура чемпионата Франции — 2:2.

Голы гостей в этой встрече забили Матиас Фернандес Пардо и Митчел Баккер. У хозяев отличились Софиан Диоп и Том Лоше, который сравнял счет на 90+6-й минуте.

«Лилль» с 19 очками идет на четвертом месте в лиге 1. «Ницца» с 17 баллами располагается на строчку ниже в турнирной таблице.