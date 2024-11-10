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Сегодня, 18:57

«Ницца» в добавленное время ушла от поражения в матче с «Лиллем»

Алина Савинова
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«Лилль» сыграл вничью с «Ниццей» в выездном матче 11-го тура чемпионата Франции — 2:2.

Голы гостей в этой встрече забили Матиас Фернандес Пардо и Митчел Баккер. У хозяев отличились Софиан Диоп и Том Лоше, который сравнял счет на 90+6-й минуте.

«Лилль» с 19 очками идет на четвертом месте в лиге 1. «Ницца» с 17 баллами располагается на строчку ниже в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 11-й тур
10 нояб, 17:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
2:2
Лилль
Футбол
ФК Лилль
ФК Ницца
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2
 Монако 11 7 2 2 18-8 23
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
6
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
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8
 Лион 10 4 3 3 17-15 15
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 Тулуза 10 3 3 4 11-11 12
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14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
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