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Сегодня, 16:52

«Ницца» обыграла «Лилль»

Руслан Минаев
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«Ницца» дома обыграла «Лилль» в матче 20-го тура чемпионата Франции — 1:0.

В составе хозяев забил Гаэтан Лаборде.

«Ницца» набрала 28 очков и занимает 8-е место в лиге 1. «Лилль» с 34 очками остался на 7-й строчке. «Доги» прервали серию из шести матчей без поражений в чемпионате (3 победы и 3 ничьих).

Франция. Лига 1. 20-й тур
29 янв, 15:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:0
Лилль
ФК Лилль
ФК Ницца
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
3
 Марсель 20 13 4 3 40-17 43
4
 Монако 20 11 5 4 43-27 38
5
 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
6
 Лорьян 20 10 5 5 33-30 35
7
 Лилль 20 10 4 6 35-26 34
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Ницца 20 7 7 6 23-20 28
10
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
11
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 20 4 7 9 31-41 19
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.01 23:00
Лорьян – Ренн
 2 : 1
28.01 19:00
Труа – Ланс
 1 : 1
28.01 23:00
Марсель – Монако
 1 : 1
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 1 : 0
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
29.01 19:05
Аяччо – Лион
 - : -
29.01 22:45
ПСЖ – Реймс
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 14 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 16 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 14 1 2
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