«Ницца» обыграла «Лилль»

«Ницца» дома обыграла «Лилль» в матче 20-го тура чемпионата Франции — 1:0.

В составе хозяев забил Гаэтан Лаборде.

«Ницца» набрала 28 очков и занимает 8-е место в лиге 1. «Лилль» с 34 очками остался на 7-й строчке. «Доги» прервали серию из шести матчей без поражений в чемпионате (3 победы и 3 ничьих).