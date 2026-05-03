«Ланс» вдесятером не удержал победу над «Ниццей» и отстает от «ПСЖ» на 6 очков

«Ланс» в гостях сыграл вничью с «Ниццей» в матче 32-го тура французской Лиги 1 — 1:1.

Счет на 60-й минуте открыл вингер «Ланса» Аллан Сен-Максимен. На 81-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Сауда Абдулхамида. Спустя 3 минуты хозяева отыгрались благодаря голу Али Абди.

«Ланс» (64 очка) остается на втором месте в Лиге 1 и отстает от лидирующего «ПСЖ» на 6 очков за три тура до окончания чемпионата.

«Ницца» с 31 очком идет 15-й в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1. 32-й тур.

02 мая, 22:05. Алльянц Ривьера (Ницца)

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