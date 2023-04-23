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Сегодня, 17:59

«Клермон» на выезде обыграл «Ниццу»

Мария Гусева
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«Ницца» — «Клермон».
Фото AFP

«Ницца» на своем поле проиграла «Клермону» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 1:2.

В составе победителей голы забили Мухамед Сарачевич и Саиф-Эддин Хауи. У хозяев отличился Гаэтан Лаборде.

«Ницца» занимает 10-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 45 очков. «Клермон» располагается на 9-й строчке — 46 очков.

Франция. Лига 1. 32-й тур
23 апр, 16:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:2
Клермон Фут

В другом матче «Тулуза» на выезде обыграла «Лорьян» — 1:0.

Единственный гол на свой счет записал Закария Абухляль.

Франция. Лига 1. 32-й тур
23 апр, 16:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
0:1
Тулуза

«Нант» и «Труа» сыграли вничью — 2:2. Встреча прошла в Нанте.

В составе хоязев отличились Николас Паллуа и Эванн Гессанд. У гостей голы забили Мама Бальде и Вилсон Одоберт.

Франция. Лига 1. 32-й тур
23 апр, 16:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
2:2
Труа

«Аяччо» и «Брест» голов в матче не забили — 0:0.

Франция. Лига 1. 32-й тур
23 апр, 16:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
0:0
Брест

Футбол
ФК Аяччо
ФК Брест
ФК Клермон Фут
ФК Лорьян
ФК Нант
ФК Ницца
ФК Труа
ФК Тулуза
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Страсбур» в гостях обыграл «Реймс»

Лига 1: «ПСЖ» победил «Анже», «Ланс» обыграл «Монако» и другие матчи 32-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 24 3 5 75-31 75
2
 Ланс 32 19 9 4 54-25 66
3
 Марсель 31 19 7 5 57-30 64
4
 Монако 32 18 7 7 66-46 61
5
 Лилль 32 16 8 8 57-40 56
6
 Ренн 31 16 5 10 51-33 53
7
 Лион 31 14 8 9 49-34 50
8
 Реймс 32 11 14 7 40-34 47
9
 Ницца 32 11 12 9 39-31 45
10
 Лорьян 32 12 9 11 43-44 45
11
 Клермон Фут 32 13 7 12 35-43 46
12
 Тулуза 32 12 5 15 48-54 41
13
 Монпелье 31 11 4 16 47-52 37
14
 Осер 32 8 9 15 30-53 33
15
 Нант 32 6 14 12 35-46 32
16
 Брест 32 7 11 14 35-48 32
17
 Страсбур 32 7 11 14 43-53 32
18
 Труа 32 4 10 18 41-69 22
19
 Аяччо 32 6 4 22 22-58 22
20
 Анже 32 3 5 24 25-68 14
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35 тур
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38 тур
21.04 22:00
Анже – ПСЖ
 1 : 2
22.04 18:00
Осер – Лилль
 1 : 1
22.04 22:00
Ланс – Монако
 3 : 0
23.04 14:00
Реймс – Страсбур
 0 : 2
23.04 16:00
Аяччо – Брест
 0 : 0
23.04 16:00
Лорьян – Тулуза
 0 : 1
23.04 16:00
Нант – Труа
 2 : 2
23.04 16:00
Ницца – Клермон Фут
 1 : 2
23.04 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
23.04 21:45
Лион – Марсель
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 22
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 25 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 26 2 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 26 2 2
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