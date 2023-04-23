«Клермон» на выезде обыграл «Ниццу»
«Ницца» на своем поле проиграла «Клермону» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 1:2.
В составе победителей голы забили Мухамед Сарачевич и Саиф-Эддин Хауи. У хозяев отличился Гаэтан Лаборде.
«Ницца» занимает 10-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 45 очков. «Клермон» располагается на 9-й строчке — 46 очков.
В другом матче «Тулуза» на выезде обыграла «Лорьян» — 1:0.
Единственный гол на свой счет записал Закария Абухляль.
«Нант» и «Труа» сыграли вничью — 2:2. Встреча прошла в Нанте.
В составе хоязев отличились Николас Паллуа и Эванн Гессанд. У гостей голы забили Мама Бальде и Вилсон Одоберт.
«Аяччо» и «Брест» голов в матче не забили — 0:0.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|32
|24
|3
|5
|75-31
|75
|
2
|Ланс
|32
|19
|9
|4
|54-25
|66
|
3
|Марсель
|31
|19
|7
|5
|57-30
|64
|
4
|Монако
|32
|18
|7
|7
|66-46
|61
|
5
|Лилль
|32
|16
|8
|8
|57-40
|56
|
6
|Ренн
|31
|16
|5
|10
|51-33
|53
|
7
|Лион
|31
|14
|8
|9
|49-34
|50
|
8
|Реймс
|32
|11
|14
|7
|40-34
|47
|
9
|Ницца
|32
|11
|12
|9
|39-31
|45
|
10
|Лорьян
|32
|12
|9
|11
|43-44
|45
|
11
|Клермон Фут
|32
|13
|7
|12
|35-43
|46
|
12
|Тулуза
|32
|12
|5
|15
|48-54
|41
|
13
|Монпелье
|31
|11
|4
|16
|47-52
|37
|
14
|Осер
|32
|8
|9
|15
|30-53
|33
|
15
|Нант
|32
|6
|14
|12
|35-46
|32
|
16
|Брест
|32
|7
|11
|14
|35-48
|32
|
17
|Страсбур
|32
|7
|11
|14
|43-53
|32
|
18
|Труа
|32
|4
|10
|18
|41-69
|22
|
19
|Аяччо
|32
|6
|4
|22
|22-58
|22
|
20
|Анже
|32
|3
|5
|24
|25-68
|14
|21.04
|22:00
|
Анже – ПСЖ
|1 : 2
|22.04
|18:00
|
Осер – Лилль
|1 : 1
|22.04
|22:00
|
Ланс – Монако
|3 : 0
|23.04
|14:00
|
Реймс – Страсбур
|0 : 2
|23.04
|16:00
|
Аяччо – Брест
|0 : 0
|23.04
|16:00
|
Лорьян – Тулуза
|0 : 1
|23.04
|16:00
|
Нант – Труа
|2 : 2
|23.04
|16:00
|
Ницца – Клермон Фут
|1 : 2
|23.04
|18:05
|
Монпелье – Ренн
|- : -
|23.04
|21:45
|
Лион – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|22
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|19
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|25
|2
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|26
|2
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|26
|2
|2