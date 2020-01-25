«Ницца» и «Ренн» поделили очки

«Ницца» на своем поле сыграла вничью с «Ренном» в матче 21-го тура чемпионата Франции (1:1). После перерыва счет открыл Каспер Дольберг. В концовке Флавьен Тэ сравнял счет.

«Ренн» идет на 3-м месте в турнирной таблице, а «Ницца» — на 10-м.

Чемпионат Франции

Лига 1

21-й тур

«Ницца» — «Ренн» — 1:1 (0:0)

Голы: Дольберг, 47 (1:0). Тэ, 81 (1:1).

«Ницца»: Бенитес, Данте, Сарр (Нсоки, 74), Эрелль, Данилу, Сиприен, Ле Мелу, Унас, Дольберг, Клод Морис, Маолида (Ганаго, 74).

«Ренн»: Менди, Морель, Гнаньон, Мауасса (Ниамси, 27. Желен, 50), Боэй, Юну (Гбохо, 76), Леа Силики, Камавинга, Ньянг, Тэ, Рафинья.

Предупреждение: Леа Силики, 65.

Судья: Бен Эль-Хадж.

24 января. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».