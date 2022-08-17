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Сегодня, 09:47

«Ницца» хочет арендовать форварда «Арсенала» Пепе

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ницца» интересуется нападающим «Арсенала» Николя Пепе, сообщает Foot Mercato.

Французская команда хочет арендовать 27-летнего ивуарийца. Клубы уже провели предварительные переговоры, сам футболист заинтересован в переходе.

Пепе перешел в «Арсенал» из «Лилля» в августе 2019 года за 80 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за «канониров».

Портал Transfermarkt.com оценивает нынешнюю стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: https://www.footmercato.net/a2735869914480804686-logc-nice-tente-le-coup-nicolas-pepe
Николя Пепе
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