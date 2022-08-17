«Ницца» хочет арендовать форварда «Арсенала» Пепе

«Ницца» интересуется нападающим «Арсенала» Николя Пепе, сообщает Foot Mercato.

Французская команда хочет арендовать 27-летнего ивуарийца. Клубы уже провели предварительные переговоры, сам футболист заинтересован в переходе.

Пепе перешел в «Арсенал» из «Лилля» в августе 2019 года за 80 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за «канониров».

Портал Transfermarkt.com оценивает нынешнюю стоимость игрока в 25 миллионов евро.