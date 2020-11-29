«Ницца» дома уступила «Дижону»
«Дижон» обыграл «Ниццу» (3:1) в матче 12-го тура чемпионата Франции. В составе победителей дубль сделал Мама Бальде.
Чемпионат Франции. Лига 1
12-й тур
«Ницца» — «Дижон» — 1:3 (0:2)
Голы: Бальде, 21 (0:1). Музинга, 31 (0:2). Бальде, 66 (0:3). Гуири, 80 — с пенальти (1:3).
«Ницца»: Бенитес, Лотомба (Бен Сегир, 84), Нсоки, Пельмар, Данилу, Рен-Аделаид, Ле Мелу, Тюрам-Юльен (Труйе, 63), Будауи (Рони Лопеш, 63), Клод Морис (Ндой, 70), Гуири.
«Дижон»: Рачоппи, Экуэле Манга, Панзо, Боэй, Музинга, Ндонг, Целина, Шейх, Эбимбе (Ассале, 66), Шуйар (Марье, 85), Бальде (Конате, 73).
Предупреждения: Данилу, 24. Гуири, 34. Будауи, 57. Музинга, 68. Шейх, 83. Конате, 90+3.
Судья: Летексье.
29 ноября. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».
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