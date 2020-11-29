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«Ницца» дома уступила «Дижону»

21:38
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«Дижон» обыграл «Ниццу» (3:1) в матче 12-го тура чемпионата Франции. В составе победителей дубль сделал Мама Бальде.

Чемпионат Франции. Лига 1

12-й тур

«Ницца» — «Дижон» — 1:3 (0:2)

Голы: Бальде, 21 (0:1). Музинга, 31 (0:2). Бальде, 66 (0:3). Гуири, 80 — с пенальти (1:3).

«Ницца»: Бенитес, Лотомба (Бен Сегир, 84), Нсоки, Пельмар, Данилу, Рен-Аделаид, Ле Мелу, Тюрам-Юльен (Труйе, 63), Будауи (Рони Лопеш, 63), Клод Морис (Ндой, 70), Гуири.

«Дижон»: Рачоппи, Экуэле Манга, Панзо, Боэй, Музинга, Ндонг, Целина, Шейх, Эбимбе (Ассале, 66), Шуйар (Марье, 85), Бальде (Конате, 73).

Предупреждения: Данилу, 24. Гуири, 34. Будауи, 57. Музинга, 68. Шейх, 83. Конате, 90+3.

Судья: Летексье.

29 ноября. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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