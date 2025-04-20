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Сегодня, 20:16

«Ницца» победила «Анже», «Ланс» обыграл «Брест»

Руслан Минаев
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«Ницца» дома обыграла «Анже» в матче 30-го тура лиги 1 — 2:1.

У хозяев голы забили Пабло Росарио и Али Абди. У гостей отметился Яссин Бельхдим.

«Ницца» набрала 51 очко и занимает 6-е место в таблице. «Анже» с 30 очками — 15-й.

Франция. Лига 1. 30-й тур.
20 апреля, 18:15. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
2:1
Анже

«Ланс» на выезде победил «Брест» — 3:1. Гости с 45+5-й минуты играли вдесятером.

Франция. Лига 1. 30-й тур.
20 апреля, 18:15. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
1:3
Ланс

«Реймс» дома обыграл «Тулузу» — 1:0. Хозяева с 27-й минуты играли в большинстве.

Франция. Лига 1. 30-й тур.
20 апреля, 18:15. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:0
Тулуза
ФК Анже
ФК Брест
ФК Ланс
ФК Ницца
ФК Реймс
ФК Тулуза
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«Лилль» дома обыграл «Осер» в лиге 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 24 5 0 82-27 77
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
5
 Лион 29 15 6 8 57-39 51
6
 Ницца 30 14 9 7 56-38 51
7
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 29 7 9 13 34-49 30
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 28 5 6 17 29-67 21
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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18.04 21:45
Ренн – Нант
 2 : 1
19.04 18:00
ПСЖ – Гавр
 2 : 1
19.04 20:00
Монако – Страсбур
 0 : 0
19.04 22:05
Марсель – Монпелье
 5 : 1
20.04 16:00
Лилль – Осер
 3 : 1
20.04 18:15
Брест – Ланс
 1 : 3
20.04 18:15
Ницца – Анже
 2 : 1
20.04 18:15
Реймс – Тулуза
 1 : 0
20.04 21:45
Сент-Этьен – Лион
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Жонатан Давид

Лилль

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П
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Брэдли Барколя

ПСЖ

 11
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Жоау Невеш

ПСЖ

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Райан Шерки

Лион

 8
И К Ж
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