«Ницца» победила «Анже», «Ланс» обыграл «Брест»

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«Ницца» дома обыграла «Анже» в матче 30-го тура лиги 1 — 2:1.

У хозяев голы забили Пабло Росарио и Али Абди. У гостей отметился Яссин Бельхдим.

«Ницца» набрала 51 очко и занимает 6-е место в таблице. «Анже» с 30 очками — 15-й.

Франция. Лига 1. 30-й тур.

20 апреля, 18:15. Allianz Riviera (Ницца)

«Ланс» на выезде победил «Брест» — 3:1. Гости с 45+5-й минуты играли вдесятером.

Франция. Лига 1. 30-й тур.

20 апреля, 18:15. Stade Francis Le Ble (Брест)

«Реймс» дома обыграл «Тулузу» — 1:0. Хозяева с 27-й минуты играли в большинстве.