Ни один игрок «ПСЖ» не просил дать ему отдых перед ЧМ-2022

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье перед матчем 15-го тура чемпионата Франции против «Осера» рассказал, что все здоровые игроки смогут выйти на поле.

По его словам, ни один из игроков не обращался к нему с просьбой дать ему отдохнуть и пропустить игру с бургундцами перед чемпионатом мира.

Матч «ПСЖ» против «Осера» состоится в воскресенье, 13 ноября. Начало встречи — 15.00 по московскому времени.