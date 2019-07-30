Форварду "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймару не будет предъявлено обвинение в изнасиловании.

Как информирует UOL Esporte, полиция провела расследование и не нашла доказательств того, что футболист совершил преступление. В результате с него сняты все подозрения. Перед судом он не предстанет.

Также указано, что следователи обнаружили много противоречий в показаниях девушки, обвинявшей форварда в изнасиловании. Обвинения против него выдвинула бразильская модель Нажила Триндаде. Она подала заявление в полицию, в котором сообщила, что 27-летний футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле. По ее словам, Неймар бил ее и вел себя грубо. Кроме того, девушка назвала его наркоманом. Сам бразилец все отрицал и говорил, что это шантаж.

Так, давая показания во второй раз, она сообщила, что Неймар дал ей пощечину и отказался пользоваться презервативом во время полового акта. Ранее она об этом не упоминала. По ее словам, она отказала игроку в половом акте без презерватива. Полицейские сочли ее слова неубедительными и не стали открывать дело.

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