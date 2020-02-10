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Новости   //    Футбол   //    Франция

Неймара обвинили в спонсировании проституции

18:32
Неймар. Фото Reuters
Неймар. Фото Reuters
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Бразильская модель Наджила Триндаде обвинила форварда «ПСЖ» Неймара в спонсировании проституции, сообщает SBT Fofocalizando.

По сведениям источника, Триндаде, которая ранее обвиняла бразильца в изнасиловании, готовит новый иск. Модель утверждает, что Неймар участвует в перевозке девушек из Бразилии во Францию для оказании секс-услуг. Адвокат девушки собирается подать заявление на Неймара во французский суд.

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