Неймар заявил, что использует дриблинг для защиты
Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался по поводу жесткой манеры игры со стороны соперников в чемпионате Франции.
«Я не знал, насколько интенсивным и физическим является футбол во Франции. Единственный способ избежать ошибок — быть внимательным и сосредоточенным, чтобы не получать травмы как в прошлом, из-за жестких стыков. Чем чаще люди пытаются сбить меня с ног, тем сильнее я хочу их обводить», — приводит слова Неймара L'Equipe.
Он заявил, что это единственный способ себя обезопасить. По его словам, он не знает как обезопасить себя в физической манере, поэтому использует дриблинг.
30-летний бразилец присоединился к «ПСЖ» в августе 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за французскую команду 19 матчей, забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач.
7 ноября стало известно, что Неймар попал в заявку сборной Бразилии на предстоящий чемпионат мира — 2022, который стартует 20 ноября.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|12
|2
|0
|38-9
|38
|
2
|Ланс
|14
|10
|3
|1
|24-9
|33
|
3
|Ренн
|14
|8
|4
|2
|29-13
|28
|
4
|Лорьян
|14
|8
|3
|3
|25-20
|27
|
5
|Монако
|14
|8
|3
|3
|27-18
|27
|
6
|Марсель
|14
|8
|3
|3
|23-11
|27
|
7
|Лилль
|14
|7
|2
|5
|26-23
|23
|
8
|Лион
|14
|6
|2
|6
|22-17
|20
|
9
|Клермон Фут
|14
|5
|4
|5
|18-21
|19
|
10
|Ницца
|14
|5
|4
|5
|14-16
|19
|
11
|Тулуза
|14
|4
|4
|6
|19-25
|16
|
12
|Реймс
|14
|3
|7
|4
|15-20
|16
|
13
|Труа
|14
|3
|5
|6
|25-29
|14
|
14
|Осер
|14
|3
|4
|7
|14-26
|13
|
15
|Монпелье
|14
|4
|1
|9
|23-28
|13
|
16
|Нант
|14
|2
|6
|6
|15-22
|12
|
17
|Аяччо
|14
|3
|2
|9
|12-22
|11
|
18
|Страсбур
|14
|1
|7
|6
|16-25
|10
|
19
|Брест
|14
|2
|4
|8
|14-27
|10
|
20
|Анже
|14
|2
|2
|10
|15-33
|8
|11.11
|23:00
|
Лион – Ницца
|- : -
|12.11
|19:00
|
Ланс – Клермон Фут
|- : -
|12.11
|23:00
|
Ренн – Тулуза
|- : -
|13.11
|15:00
|
ПСЖ – Осер
|- : -
|13.11
|17:00
|
Брест – Труа
|- : -
|13.11
|17:00
|
Лилль – Анже
|- : -
|13.11
|17:00
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|13.11
|17:00
|
Нант – Аяччо
|- : -
|13.11
|19:05
|
Страсбур – Лорьян
|- : -
|13.11
|22:45
|
Монако – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|11
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|11
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|9
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|9
|1
|2