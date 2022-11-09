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Сегодня, 08:19

Неймар заявил, что использует дриблинг для защиты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался по поводу жесткой манеры игры со стороны соперников в чемпионате Франции.

«Я не знал, насколько интенсивным и физическим является футбол во Франции. Единственный способ избежать ошибок — быть внимательным и сосредоточенным, чтобы не получать травмы как в прошлом, из-за жестких стыков. Чем чаще люди пытаются сбить меня с ног, тем сильнее я хочу их обводить», — приводит слова Неймара L'Equipe.

Он заявил, что это единственный способ себя обезопасить. По его словам, он не знает как обезопасить себя в физической манере, поэтому использует дриблинг.

30-летний бразилец присоединился к «ПСЖ» в августе 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за французскую команду 19 матчей, забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач.

7 ноября стало известно, что Неймар попал в заявку сборной Бразилии на предстоящий чемпионат мира — 2022, который стартует 20 ноября.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Neymar-psg-sur-la-ligue-1-plus-on-me-rentre-dedans-et-plus-j-ai-envie-de-dribbler/1363429
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 12 2 0 38-9 38
2
 Ланс 14 10 3 1 24-9 33
3
 Ренн 14 8 4 2 29-13 28
4
 Лорьян 14 8 3 3 25-20 27
5
 Монако 14 8 3 3 27-18 27
6
 Марсель 14 8 3 3 23-11 27
7
 Лилль 14 7 2 5 26-23 23
8
 Лион 14 6 2 6 22-17 20
9
 Клермон Фут 14 5 4 5 18-21 19
10
 Ницца 14 5 4 5 14-16 19
11
 Тулуза 14 4 4 6 19-25 16
12
 Реймс 14 3 7 4 15-20 16
13
 Труа 14 3 5 6 25-29 14
14
 Осер 14 3 4 7 14-26 13
15
 Монпелье 14 4 1 9 23-28 13
16
 Нант 14 2 6 6 15-22 12
17
 Аяччо 14 3 2 9 12-22 11
18
 Страсбур 14 1 7 6 16-25 10
19
 Брест 14 2 4 8 14-27 10
20
 Анже 14 2 2 10 15-33 8
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
11.11 23:00
Лион – Ницца
 - : -
12.11 19:00
Ланс – Клермон Фут
 - : -
12.11 23:00
Ренн – Тулуза
 - : -
13.11 15:00
ПСЖ – Осер
 - : -
13.11 17:00
Брест – Труа
 - : -
13.11 17:00
Лилль – Анже
 - : -
13.11 17:00
Монпелье – Реймс
 - : -
13.11 17:00
Нант – Аяччо
 - : -
13.11 19:05
Страсбур – Лорьян
 - : -
13.11 22:45
Монако – Марсель
 - : -
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 11 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 9 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 9 1 2
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