Неймар заявил, что хочет играть вместе с Месси со следующего сезона

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что хочет вновь выступать вместе с бывшим партнером по «Барселоне» Лионелем Месси.

— Больше всего я хочу снова с ним сыграть, — приводит ESPN слова Неймара. — У него не будет проблем со мной, я уверен. Хочу снова играть с Месси и уверен, что мы должны сделать это в следующем году.

?Volver? pronto? Neymar dej? en claro que tiene muchas ganas de jugar con Messi nuevamente y dio fecha: «seguro el pr?ximo a?o». pic.twitter.com/84uwWi7eyH — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 2, 2020

Неймар и Месси вместе играли за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Летом 2020 года аргентинец был близок к уходу из каталонского клуба, однако принял решение остаться в команде минимум до конца нынешнего контракта. Соглашение Месси с «Барселоной» действует до конца сезона-2020/21.