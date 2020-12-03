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Неймар заявил, что хочет играть вместе с Месси со следующего сезона

08:14
Лионель Месси (слева) и Неймар. Фото Reuters
Лионель Месси (слева) и Неймар. Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что хочет вновь выступать вместе с бывшим партнером по «Барселоне» Лионелем Месси.

— Больше всего я хочу снова с ним сыграть, — приводит ESPN слова Неймара. — У него не будет проблем со мной, я уверен. Хочу снова играть с Месси и уверен, что мы должны сделать это в следующем году.

Неймар и Месси вместе играли за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Летом 2020 года аргентинец был близок к уходу из каталонского клуба, однако принял решение остаться в команде минимум до конца нынешнего контракта. Соглашение Месси с «Барселоной» действует до конца сезона-2020/21.

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