Неймар заработал больше всех спортсменов в возрасте до 30 лет в 2018 году

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии заработал больше всех спортсменов в возрасте до 30 лет в 2018 году – его доход составил 90 миллионов долларов, сообщает American Gambler.

Он опережает результат защитника клуба НБА "Хьюстон Рокетс" Джеймса Хардена практически в два раза. Каждый второй в списке из 30 человек является баскетболистом, 22 из 30 – граждане США. Также в рейтинг вошли Поль Погба, Гарет Бэйл и Оскар.

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