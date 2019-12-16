Неймар: «Зачем мне уезжать из «ПСЖ»? У меня два года контракта»

Нападающий «ПСЖ» Неймар опроверг информацию о возможном уходе из клуба. Летом сообщалось, что интерес к форварду проявляет его бывший клуб «Барселона», а также «Реал».

— Я играю не для того, чтобы быть номером один, — цитирует AS Неймара. — Я играю, потому что люблю футбол. Я чувствую себя счастливым, когда играю. Каждый раз, когда я выхожу на поле, я отдаю себя на 100 процентов.

Зачем мне уезжать? У меня два года контракта, команда продолжает прогрессировать. Нам нужно сосредоточиться на этом сезоне, выступить как можно лучше и завоевать как можно больше титулов. В этом сезое наша главная цель — Лига чемпионов. Мой приоритет — «ПСЖ». Цель всегда состоит в том, чтобы выиграть следующий матч.