Неймар забил в первом матче за "ПСЖ"

Нападающий Неймар отметился забитым мячом в дебютном матче за "ПСЖ" во 2-м туре чемпионата Франции против "Генгама". На 82-й минуте Эдинсон Кавани в борьбе выграл мяч на бровке и сделал скидку на бразильца, который и отправил мяч под перекладину.
Напомним, что это первая игра Неймара в составе парижан после перехода из "Барселоны" за 222 миллиона евро.
Трансляция матча "Генгам" – "ПСЖ"
And Neymar puts in his first goal for #PSG #PSGEAG #Neymar pic.twitter.com/gGoKn2IclJ– Dave (@DesTaquito) 13 августа 2017 г.
Друг Адика Вадик
и бонусы 50 в виде ассистов)
09:27 14 августа
Долго наблюдал за идиотами на эт
Осталось ещё 221 )))
23:46 13 августа