Неймар забил в первом матче за "ПСЖ"

Нападающий Неймар отметился забитым мячом в дебютном матче за "ПСЖ" во 2-м туре чемпионата Франции против "Генгама". На 82-й минуте Эдинсон Кавани в борьбе выграл мяч на бровке и сделал скидку на бразильца, который и отправил мяч под перекладину.

Напомним, что это первая игра Неймара в составе парижан после перехода из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Трансляция матча "Генгам" – "ПСЖ"