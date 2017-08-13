23:42 13 августа | Футбол — Франция

Неймар забил в первом матче за "ПСЖ"

2

Нападающий Неймар отметился забитым мячом в дебютном матче за "ПСЖ" во 2-м туре чемпионата Франции против "Генгама". На 82-й минуте Эдинсон Кавани в борьбе выграл мяч на бровке и сделал скидку на бразильца, который и отправил мяч под перекладину.

Напомним, что это первая игра Неймара в составе парижан после перехода из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Трансляция матча "Генгам" – "ПСЖ"

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Друг Адика Вадик

и бонусы 50 в виде ассистов)

09:27 14 августа

Долго наблюдал за идиотами на эт

Осталось ещё 221 )))

23:46 13 августа