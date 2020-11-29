Неймар забил 50 голов в чемпионате Франции за 58 матчей. Он побил рекорд «ПСЖ», установленный Ибрагимовичем
«ПСЖ» в матче 12-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Бордо» (2:2).
В этой встрече форвард парижан Неймар забил 50-й гол в лиге 1. Для этого бразильцу понадобилось 58 матчей, что стало рекордом для клуба. До этого быстрее всех 50 голов из игроков «ПСЖ» забивал Златан Ибрагимович (59 матчей).
Также только два игрока забивали 50 первых голов быстрее — Гуннар Андерссон (53 матча) и Йосип Скоблар (54), которые выступали за «Марсель».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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