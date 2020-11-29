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Неймар забил 50 голов в чемпионате Франции за 58 матчей. Он побил рекорд «ПСЖ», установленный Ибрагимовичем

01:18
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«ПСЖ» в матче 12-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Бордо» (2:2).

В этой встрече форвард парижан Неймар забил 50-й гол в лиге 1. Для этого бразильцу понадобилось 58 матчей, что стало рекордом для клуба. До этого быстрее всех 50 голов из игроков «ПСЖ» забивал Златан Ибрагимович (59 матчей).

Также только два игрока забивали 50 первых голов быстрее — Гуннар Андерссон (53 матча) и Йосип Скоблар (54), которые выступали за «Марсель».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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