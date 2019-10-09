Неймар: «Я счастлив в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что чувствует себя счастливым в клубе. В минувшее трансферное окно форвард мог покинуть Францию. К 27-летнему бразильцу активный интерес проявляли «Барселона» и «Реал», которые все лето вели переговоры о возможном трансфере.

— Я счастлив в сборной и в клубе тоже, — цитирует Неймара Daily Mercato. -. Всем известно, что произошло во время летнего трансферного окна. Сегодня я чувствую себя счастливым, мне комфортно в своем клубе. Не только в национальной команде. Сезон начался для меня очень хорошо. Я буду защищать цвета клуба. Выложусь на 100%, чтобы мы завоевали трофеи.

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