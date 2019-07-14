Неймар: "Я не супергерой и не идеальный кумир"

Нападающий "ПСЖ" Неймар выступил с речью на мероприятии, которое организовал его благотворительный фонд.

– Я не супергерой и не идеальный кумир. У меня бывают моменты, когда хочется уйти домой и спрятаться, провести время с семьей и друзьями.

Я не супергерой, который может выдержать давление всего мира. Стараюсь, потому что знаю, что являюсь примером не только для семьи и сына, но и для многих детей. Знаю, что на мне лежит большая ответственность. Самое главное – всегда быть честным.

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